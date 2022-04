Roma-Leicester: già 5000 persone in coda per acquistare i biglietti (FOTO)

L'ambiente Roma è euforico dopo la grandissima vittoria ottenuta contro il Bodo/Glimt e valsa anche l'accesso alla semifinale di Conference League, dove i giallorossi affronteranno il temibile Leicester. L'andata si giocherà il 28 aprile in Inghilterra, mentre il ritorno sarà all'Olimpico il 5 maggio alle ore 21. La società capitolina ha annunciato di aver già messo in vendita i tagliandi per la sfida casalinga ed i tifosi non hanno perso neanche un secondo per acquistarli: nonostante l'orario non sia l'ideale, in questo momento sono collegate circa 5000 persone sul sito pur di assicurarsi un posto per vedere dal vivo il match.