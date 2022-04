ROMA-LEICESTER: info biglietti. Per gli abbonati curve a 10 euro, tribune a 14. Il 20 aprile via alla vendita libera

ASROMA.COM - La Roma, sull'onda dell'entusiasmo per la qualificazione in semifinale con il 4-0 rifilato al Bodo/Glimt, annuncia le modalità di vendita dei biglietti per assistere al match casalingo contro il Leicester, in programma il prossimo 5 maggio. Già disponibili i titoli d'accesso allo stadio per i tifosi abbonati, che potranno acquistare curve a 10 euro e tribune a 14. A partire dal 20 aprile, poi, la vendita libera, con prezzi che verranno comunicati in un secondo momento. Di seguito la nota diffusa in merito dal club giallorosso:

"State festeggiando la conquista della semifinale di Conference League? Prendetevi una pausa! Se siete abbonati per la stagione 2021-22, potete infatti già acquistare i biglietti della sfida di ritorno con il Leicester City! Vediamo tutto quello che c'è da sapere... Fase 1: prelazione A partire da ora, e fino alle 11:59 di mercoledì 20 aprile, gli abbonati AS Roma per la stagione 2021-22 potranno esercitare il diritto di prelazione a un prezzo dedicato, sul proprio posto o anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento, per l’acquisto dei biglietti.