Conference League: Leicester-Roma in semifinale. Andata il 28 aprile al King Power Stadium, ritorno all'Olimpico il 5 maggio

Ancora una semifinale di una coppa europea, la terza negli ultimi 5 anni. E ancora contro un inglese. Dopo il Liverpool in Champions nel 2018 e il Manchester United nell'Europa League della passata stagione, ora per la Roma c'è il Leicester. Saranno le 'Foxes' i prossimi avversari dei giallorossi in Conference League. La formazione di Brendan Rodgers ha vinto il doppio confronto con il PSV Eindhoven, vincendo in rimonta 2-1 dopo lo 0-0 dell'andata.

Già stabilito l'ordine delle due sfide, definito già in sede di sorteggio dei quarti di finale lo scorso 18 marzo. L'andata si giocherà in trasferta il 28 aprile al King Power Stadium. Ritorno una settimana dopo, il 5 maggio, allo Stadio Olimpico. Restano solo da definire gli orari dei match, che verranno annunciati dall'Uefa nelle prossime ore