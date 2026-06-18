Milan, no di Tiago Pinto: l’ex ds della Roma rifiuta i rossoneri

Tiago Pinto dice no al Milan. L’ex direttore sportivo giallorosso è stato sondato dal club rossonero, alla ricerca di un nuovo dirigente per riorganizzare l’area tecnica in vista della prossima stagione. Nonostante l’interesse del Milan, Pinto avrebbe declinato la proposta, scegliendo di non intraprendere una nuova avventura in rossonero. L’ex dirigente della Roma, che ha lasciato il club capitolino nel gennaio 2024 prima dell’esperienza al Bournemouth, club con cui lavora attualmente e che non ha intenzione di lasciare