È pronto l'affondo per Greenwood

Chiaro, per D'Amico queste sono le ore importantissime per riuscire a chiudere le cessioni e, di conseguenza, le plusvalenze utili per il settlement agreement. Ma allo stesso tempo la corsa della Roma a Mason Greenwood sta entrando nella fase più calda. (...) Dopo i contatti tra i Friedkin e Frank McCourt, il club giallorosso è pronto a presentare una nuova offerta: una parte immediata tra i 15 e i 20 milioni e il resto dilazionato, una formula che consentirebbe ai francesi di registrare l'intera operazione nel bilancio 2026 e ottenere la plusvalenza necessaria. Il Marsiglia continua però a chiedere 55 milioni di euro complessivi e resta frenato dal fatto che il 40% dell'incasso dovrà essere riconosciuto al Manchester United. Inoltre, da luglio entrerà in vigore una clausola che porterà il valore del cartellino a 60 milioni. (...)

(corsport)