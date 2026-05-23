Stadio Roma, la Giunta approva la convenzione: ora al via la Conferenza dei Servizi. Veloccia: "Ulteriore passo avanti"

Passo importante per lo Stadio della Roma a Pietralata. Nella giornata di oggi, infatti, la Giunta Capitolina ha approvato lo schema di convenzione tra il Commissario Straordinario del Governo per gli stadi - l'Ing. Massimo Sessa - la Regione Lazio e Roma Capitale. L'obiettivo comune è di assicurare tempi certi ed efficacia amministrativa al progetto. Questa delibera fa parte delle procedure previste per le opere necessarie per EURO 2032 e rafforza il coordinamento istituzionale fra i soggetti coinvolti nella realizzazione dello stadio. Il Commissario Straordinario ora dovrà convocare la Conferenza dei Servizi e dare l'avvio al Provvedimento autorizzativo unico. Regione Lazio e Roma Capitale forniranno il loro supporto tecnico nello svolgimento del procedimento. La convenzione entrerà in vigore all'atto della firma e sarà valida fino al 31 dicembre 2032.

Maurizio Veloccia ha commentato l’approvazione della delibera: “Questa delibera è un ulteriore passo avanti per la realizzazione dello stadio di Pietralata. L’ennesima dimostrazione che l’Amministrazione capitolina sta lavorando costantemente e con convinzione a questo progetto. Sono certo che il lavoro sinergico tra il Commissario Sessa, Roma Capitale e Regione Lazio garantirà il prosieguo dell’iter amministrativo”.

(repubblica.it)