Nazionali, il programma degli impegni dei 13 convocati giallorossi. In dubbio Ndicka e Ferguson

Con il campionato che si ferma per la sosta, Trigoria si svuota. Sono ben 13 i calciatori della Roma convocati dalle rispettive nazionali per una serie di impegni che spaziano dalle qualificazioni ai Mondiali, a quelle per gli Europei Under 21, fino alle amichevoli internazionali.

A questo lungo elenco, però, vanno aggiunte due situazioni particolari da monitorare. Quella di Evan Ferguson, che pur essendo stato convocato dall'Irlanda, resterà per ora a Trigoria per proseguire le terapie alla caviglia, con la possibilità di raggiungere i compagni solo per la seconda partita, e quella di Evan Ndicka, che a causa di una distorsione alla caviglia non è partito per il ritiro della Costa d'Avorio: la sua eventuale partenza verrà decisa nei prossimi giorni di concerto con lo staff medico della sua nazionale.

Di seguito, l'elenco completo di tutti i giocatori giallorossi impegnati e il loro programma.



IL PROGRAMMA DEI GIALLOROSSI IN NAZIONALE

SPAGNA U19 - Sangaré

Stage di allenamento (10-13 novembre)

FRANCIA - Koné

Francia-Ucraina (13/11, Qual. World Cup)

Azerbaigian-Francia (16/11, Qual. World Cup)

ITALIA - Mancini, Cristante

Moldavia-Italia (13/11, Qual. World Cup)

Italia-Norvegia (16/11, Qual. World Cup)

POLONIA - Ziolkowski

Polonia-Olanda (14/11, Qual. World Cup)

Malta-Polonia (17/11, Qual. World Cup)

MAROCCO - El Aynaoui

Marocco-Mozambico (14/11, Amichevole)

Marocco-Uganda (18/11, Amichevole)

BRASILE - Wesley

Brasile-Senegal (15/11, Amichevole a Londra)

Brasile-Tunisia (18/11, Amichevole a Lille)

GRECIA - Tsimikas

Grecia-Scozia (13/11, Qual. World Cup)

Bielorussia-Grecia (18/11, Qual. World Cup)

COSTA D'AVORIO - N'Dicka (in dubbio)

Arabia Saudita-Costa d'Avorio (14/11, Amichevole)

Oman-Costa d'Avorio (18/11, Amichevole)

ITALIA U21 - Pisilli

Polonia-Italia (14/11, Qual. Europeo)

Montenegro-Italia (18/11, Qual. Europeo)

TURCHIA - Celik

Turchia-Bulgaria (15/11, Qual. World Cup)

Spagna-Turchia (18/11, Qual. World Cup)