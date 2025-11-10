Nazionali, il programma degli impegni dei 13 convocati giallorossi. In dubbio Ndicka e Ferguson

Con il campionato che si ferma per la sosta, Trigoria si svuota. Sono ben 13 i calciatori della Roma convocati dalle rispettive nazionali per una serie di impegni che spaziano dalle qualificazioni ai Mondiali, a quelle per gli Europei Under 21, fino alle amichevoli internazionali.
A questo lungo elenco, però, vanno aggiunte due situazioni particolari da monitorare. Quella di Evan Ferguson, che pur essendo stato convocato dall'Irlanda, resterà per ora a Trigoria per proseguire le terapie alla caviglia, con la possibilità di raggiungere i compagni solo per la seconda partita, e quella di Evan Ndicka, che a causa di una distorsione alla caviglia non è partito per il ritiro della Costa d'Avorio: la sua eventuale partenza verrà decisa nei prossimi giorni di concerto con lo staff medico della sua nazionale.
Di seguito, l'elenco completo di tutti i giocatori giallorossi impegnati e il loro programma.
IL PROGRAMMA DEI GIALLOROSSI IN NAZIONALE
SPAGNA U19 - Sangaré
Stage di allenamento (10-13 novembre)
FRANCIA - Koné
Francia-Ucraina (13/11, Qual. World Cup)
Azerbaigian-Francia (16/11, Qual. World Cup)
ITALIA - Mancini, Cristante
Moldavia-Italia (13/11, Qual. World Cup)
Italia-Norvegia (16/11, Qual. World Cup)
POLONIA - Ziolkowski
Polonia-Olanda (14/11, Qual. World Cup)
Malta-Polonia (17/11, Qual. World Cup)
MAROCCO - El Aynaoui
Marocco-Mozambico (14/11, Amichevole)
Marocco-Uganda (18/11, Amichevole)
BRASILE - Wesley
Brasile-Senegal (15/11, Amichevole a Londra)
Brasile-Tunisia (18/11, Amichevole a Lille)
GRECIA - Tsimikas
Grecia-Scozia (13/11, Qual. World Cup)
Bielorussia-Grecia (18/11, Qual. World Cup)
COSTA D'AVORIO - N'Dicka (in dubbio)
Arabia Saudita-Costa d'Avorio (14/11, Amichevole)
Oman-Costa d'Avorio (18/11, Amichevole)
ITALIA U21 - Pisilli
Polonia-Italia (14/11, Qual. Europeo)
Montenegro-Italia (18/11, Qual. Europeo)
TURCHIA - Celik
Turchia-Bulgaria (15/11, Qual. World Cup)
Spagna-Turchia (18/11, Qual. World Cup)