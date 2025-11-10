Ferguson, l'Irlanda ci prova: salta il Portogallo, ma sperano di averlo per il secondo match con l'Ungheria (COMUNICATO)

Arriva la conferma ufficiale dall'Irlanda, ma con una speranza inattesa, sulle condizioni di Evan Ferguson. In una nota ufficiale, la federazione ha comunicato che l'attaccante della Roma è stato escluso dalla lista dei convocati per la sfida di qualificazione ai Mondiali contro il Portogallo a causa dell'infortunio alla caviglia, come riportato nella serata di ieri.
La sorpresa è che la nazionale irlandese non ha ancora perso del tutto le speranze di averlo a disposizione. Il comunicato, infatti, specifica che Ferguson resterà a Trigoria "con la speranza di essere disponibile per la selezione per la seconda partita della finestra contro l'Ungheria".
L'attaccante continuerà il suo percorso riabilitativo con lo staff medico giallorosso. Nel frattempo, per sostituirlo per il primo impegno, è stato convocato l'attaccante del Celtic Johnny Kenny.
(fai.ie)
