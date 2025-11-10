Ndicka, distorsione alla caviglia: si deciderà sulla convocazione insieme allo staff medico ivoriano, per ora resta a Trigoria

10/11/2025 alle 16:10.
ndicka-udinese

Arriva un'altra notizia dall'infermeria della Roma in questo inizio di sosta per le nazionali. Evan Ndicka ha riportato una distorsione alla caviglia al termine dell'ultima partita di campionato contro l'Udinese.

A causa di questo problema fisico, il difensore non è partito per raggiungere il ritiro della Costa d'Avorio. La sua situazione, tuttavia, è ancora in evoluzione. La decisione definitiva verrà presa nei prossimi giorni assieme allo staff medico della Costa d’Avorio. Si valuterà se far rimanere il giocatore a Trigoria per iniziare le cure o se permettergli di raggiungere i compagni di nazionale.