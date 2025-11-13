La Roma e il calcio degli anni '90: quiz e ricordi di Giannini, Nela e Rizzitelli (VIDEO)

Il 7 novembre la Roma lanciò "Terrace Icons" , la nuova collezione in collaborazione con Adidas: si tratta di un tributo alla terrace culture che alla fine del secolo scorso ha caratterizzato il lifestyle. Per l'occasione il club giallorosso ha scelto come testimonial tre leggende come Giuseppe Giannini, Sebino Nela e Ruggiero Rizzitelli, i quali hanno incontrato anche i tifosi al Roma Store di Termini . Inoltre i tre ex calciatori si sono resi protagonisti di un simpatico quiz legato ai ricordi riguardanti il calcio e la loro esperienza giallorossa negli anni '90.





