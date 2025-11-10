Dall'Olimpico a Termini: Giannini, Nela e Rizzitelli al Roma Store per celebrare la collezione  Terrace Icons (FOTO)

Dall'Olimpico all'AS Roma Store della Stazione Termini: tra ieri e oggi Giannini, Nela e Rizzitelli sono stati protagonisti nuovamente con la maglia giallorossa. I tre, presenti ieri in occasione di Roma-Udinese, oggi hanno ricevuto l'abbraccio dei tifosi nello store in un evento per celebrare il lancio della nuova collezione Terrace Icons. La nota del club:

Bagno d’amore giallorosso per tre legend che hanno scritto pagine importanti della storia del Club a cavallo degli anni 80 e 90.

Legati alla Roma in maniera indissolubile, Giuseppe Giannini, Sebino Nela e Ruggiero Rizzitelli sono stati invitati dall’AS Roma a rivivere insieme le emozioni del passato in occasione di Roma-Udinese e del lancio della nuova collezione Terrace Icons, che si richiama agli anni 80 e 90, quelli in cui hanno vestito la maglia giallorossa.

Prima l’abbraccio dello Stadio Olimpico, con il passaggio sotto la Curva Sud per vivere nuovamente quel bagno d’amore che in tante occasioni hanno ricevuto dopo un gol o una vittoria importante. Poi il Meet&Greet all’AS Roma Store della Stazione Termini con un gruppo di tifosi che si sono messi pazientemente in fila dalle prime ore del mattino per poterli incontrare, fotografare e farsi autografare maglie e memorabilia.

Un amore che sopravvive allo scorrere del tempo, perché chi difende questi colori con orgoglio e senso di appartenenza resta per sempre nel cuore di chi tifa Roma.

