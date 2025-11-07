La Roma lancia la collezione "Terrace Icons": in vendita da oggi, esordirà contro l'Udinese (COMUNICATO e FOTO)

La Roma lancia una nuova collezione in collaborazione con Adidas e si tratta di "Terrace Icons". L'abbigliamento sarà disponibile da oggi negli AS Roma Store e farà il suo esordio in occasione del match di domenica contro l'Udinese. Ecco la nota ufficiale: "L’AS Roma presenta la nuova collezione Terrace Icons realizzata in collaborazione con adidas. Arriva negli AS Roma Store un tributo alla terrace culture che alla fine del secolo scorso ha caratterizzato il lifestyle, spostando per sempre i confini del calcio al di fuori degli stadi.

La collezione Terrace Icons si compone di sette articoli: una track-top e una maglia bianche con le iconiche strisce adidas giallorosse, un pantalone e una t-shirt blu ai quali si aggiungono un parka verde e blu con una polo manica lunga total green, simili a quelle indossate dai calciatori giallorossi dei primi anni 90.

Il trifoglio adidas ricamato e il Lupetto di Gratton che ha caratterizzato l’immagine del Club per più di trent’anni, richiamano l’essenza della terrace culture applicata a questa imperdibile collezione, perfetta per i tifosi che amano indossare lo stile inconfondibile degli ultimi decenni del ventesimo secolo.

I calciatori e le calciatrici della Roma hanno posato per primi con i capi della nuova collezione in un set che ricrea un’atmosfera tipica degli anni 90: una sala giochi, allestita con i mitici cabinati arcade, le luci soffuse al neon e tutti quegli elementi che hanno caratterizzato la cultura videoludica dell'epoca.

Per l'occasione, è stato realizzato anche un videogame a 8-bit con numerosi giocatori giallorossi nel ruolo di protagonisti, disponibile e giocabile gratuitamente online sul sito dell'AS Roma.

Il concept grafico dell’intera campagna rielabora il design della targhetta celebrativa applicata sugli articoli della collezione dove, oltre al wordmark AS Roma in corsivo, sono riportati il trifoglio adidas, il Lupetto e il trigramma ASR utilizzato sul Third Kit 25/26.

Terrace Icons, che farà il suo esordio in occasione di Roma-Udinese, è un vero e proprio must-have per tutti i tifosi giallorossi che vogliono celebrare un’epoca indimenticabile della storia della Roma e proiettarla al futuro con uno stile moderno. Da oggi è disponibile negli AS Roma Store, su store.asroma.com, su adidas.it e sull'app adidas

Per celebrare insieme il lancio e rendere omaggio alla terrace culture, ogni romanista potrà inviare un selfie con i nuovi articoli della collezione (o altro abbigliamento giallorosso degli anni 80 e 90) ed essere protagonista sui maxi schermi dello Stadio Olimpico in occasione di Roma-Udinese!".

(asroma.com)