Assemblea EFC: presenti anche gli ex dirigenti giallorossi Souloukou, Pinto e Baldissoni (FOTO)

Al Roma Cavalieri Waldorf Hotel sta andando in scena la 32esima edizione dell'assemblea generale dell'ECA, che da ieri ha cambiato nome in EFC (European Football Clubs). All'evento è arrivato il presidente giallorosso Dan Friedkin, ma tra i partecipanti c'è anche tanta "Roma del passato": Lina Souloukou (ex CEO della Roma e attualmente al Nottingham Forest), Tiago Pinto (ex general manager giallorosso e ora "President of Football Operations" del Bournemouth) e Mauro Baldissoni (ex amministratore delegato della Roma e attuale ad del Monza) sono presenti all'assemblea.