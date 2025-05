Ranieri e l'accoglienza dei tifosi per il nuovo allenatore: l'analogia con le parole di Klopp ai tempi del Liverpool (VIDEO)

Alle ore 12:30 Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro il Torino e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sul prossimo allenatore della Roma: "Io non penso a come la piazza lo accoglierà, ma credo che quando andrà via i tifosi saranno dispiaciuti. Questo è quello che vorrei". Un discorso molto simile lo fece anche Jurgen Klopp ai tempi del Liverpool: "Quando ho lasciato il Borussia Dortmund la mia ultima frase era: 'Non è così importante ciò che le persone pensano quando arrivi, è molto più importante quello che le persone pensano quando te ne vai'".