VIDEO - Ranieri sull'impatto del nuovo allenatore: "Non penso a come verrà accolto, ma credo che quando andrà via i tifosi saranno dispiaciuti"

A due giorni dalla sfida contro il Torino, valida per la trentottesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico della Roma si è soffermato sull'impatto del prossimo allenatore giallorosso: "Io non penso a come la piazza lo accoglierà, ma credo che quando andrà via i tifosi saranno dispiaciuti. Questo è quello che vorrei".