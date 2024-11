Ranieri day: dall'accoglienza dei tifosi a Fiumicino al primo allenamento a Trigoria (VIDEO)

Sbarcato ieri sera all'aeroporto di Fiumicino e accolto da un centinaio di tifosi, Claudio Ranieri è diventato ufficialmente il nuovo allenatore della Roma e si tratta della terza parentesi in giallorosso per il tecnico di Testaccio. La società giallorossa ha voluto ripercorre tramite un video quanto accaduto in queste a ore a partire dall'accoglienza all'aeroporto fino ad arrivare all'incontro con i giocatori e al primo allenamento a Trigoria.

?️ Le prime ore di Claudio Ranieri da nostro nuovo allenatore#ASRoma pic.twitter.com/Y43Z0EjYjH — AS Roma (@OfficialASRoma) November 14, 2024