Perrotta: "La Roma vive un momento di incertezza. Auguro a Juric di ripercorrere la storia di Spalletti in giallorosso"

Simone Perrotta, ex giocatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della "Vip ProAm Exhibition", evento in cui ha disputato un 'derby' con Candela, Di Canio e Fiore. Tra i vari temi trattati si è soffermato sul club giallorosso e su Ivan Juric. Ecco le sue parole.

Il momento del calcio romano?

“Il calcio a Roma è sempre molto interessante. Ci sono due squadre attrezzate per fare bene ma sono due situazioni completamente diverse. La Roma vive un momento di incertezza con l’uscita di De Rossi che ha lasciato sorpresi un po' tutti e con l’arrivo di Juric dato che gioca in modo diverso. La Lazio ha una situazione diversa, inizialmente sembrava fosse un po’ più indietro della Roma, mentre invece sta facendo un ottimo campionato”.

Il percorso di Juric ricorda quello di Spalletti alla Roma?

“Non so se Juric possa ripercorrere la storia di Spalletti, glielo auguro. Chiaramente la Roma iniziale non fu entusiasmante, si veniva da una stagione in cui ci salvammo alle ultime giornate. Fino a dicembre si andò sugli stessi binari, poi da dicembre in poi cambiammo modulo, frutto anche dell’emergenza di giocatori infortunati, e da lì vincemmo 11 partite consecutive, con Totti centravanti ed io dietro di lui, Mancini e Taddei sulle fasce e con De Rossi dietro. Eravamo una squadra molto forte, bisogna solo trovare le posizioni giuste. La Roma di Spalletti fece innamorare un po' tutti”.