Padel, domenica il 'derby' a Villa Pamphili: in campo Candela, Perrotta, Di Canio e Fiore

Un derby speciale tra Roma e Lazio, stavolta a colpi di "racchetta corta". Al Villa Pamphili Padel Club, a Roma, andrà in scena domenica a ora di pranzo (a partire dalle 13) la “Vip ProAm Exhibition”, la sfida tra quattro grandi ex calciatori che hanno fatto la storia del calcio della Capitale. Un appuntamento organizzato nell'ultima giornata della Mediolanum Padel Cup, torneo Open FITP da 15mila euro di prize money, che vedrà in campo Vincent Candela, Simone Perrotta, Paolo Di Canio e Stefano Fiore. Una sfida in questo caso tra divertimento e amicizia ma che promette lo stesso spettacolo e agonismo, proprio come nei tanti derby giocati dalle quattro leggende. Dopo la partita i calciatori incontreranno pubblico e tifosi per una sessione di selfie e autografi, prima di godersi le finali di uno dei tornei di padel più importanti d'Italia, a cui parteciperanno alcuni big della Nazionale - Giulio Graziotti, Chiara Pappacena e Giorgia Marchetti - che a fine ottobre parteciperanno ai Mondiali di Doha.