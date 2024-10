Candela: "Bisognava dare più tempo a De Rossi. Soulé deve adattarsi al salto dal Frosinone alla Roma. Pisilli? Speriamo non cambi"

Vincent Candela, ex giocatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della "Vip ProAm Exhibition", evento in cui ha disputato un 'derby' con Perrotta, Di Canio e Fiore. Tra i vari temi trattati si è soffermato sul club giallorosso, su Matias Soulé e su Niccolò Pisilli. Ecco le sue parole: "Serve tempo per costruire qualcosa che abbia buone fondamenta e a me spiace per il modo in cui è stato mandato via De Rossi. Bisognava lasciargli più tempo e di certo non è Juric che può cambiare tutto in due settimane. La società deve fare una riflessione e cambiare un po' di cose. Non vinciamo ogni anno ma la Roma è sempre la Roma. Ci sono stati un po' di problemi, la vicenda di Dybala per esempio, oppure qualche giocatore che doveva arrivare e non è arrivato. Tutto questo alla lunga pesa sui giocatori, sul gruppo, sull'allenatore. Bisogna essere chiari".

Hai avuto modo di sentire Daniele De Rossi dopo l'esonero?

"Sì, ci siamo scambiati un po' di cose".

Koné?

"Ancora è presto ma mi piace: è un calciatore che si prende dei rischi nel cercare il passaggio in avanti, non è da tutti. Mi piace come sta iniziando, è un momento particolare e non è facile per nessuno".

Soulé?

"Soulé deve semplicemente fare il salto. Ha giocato con il Frosinone e con Di Francesco un calcio tutto diverso. Deve crescere, imparare e prendersi qualche rischio: un dribbling, un passaggio offensivo...".

Pisilli?

"Lui è uno che mi piace, farà la sua strada. E' entusiasta, cerca sempre il passaggio decisivo, va avanti e ha personalità. Spero che rimanga com'è e che non cambi perché è solo all'inizio".

La Roma resta attrezzata per la qualificazione in Champions League o è già indietro rispetto alle concorrenti?

"Non è indietro, ma ha cambiato tante cose e non è facile. Già non è facile per le squadre che sono partite dall'inizio dell'anno con un gruppo già fatto e non sempre in cambiamento. Nella Roma sono cambiati il direttore generale, l'allenatore...".