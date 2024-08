FOTO - Lens, striscione dei tifosi per Danso all'esterno del centro sportivo: "Arrivederci"

Negli ultimi giorni di calciomercato a disposizione Florent Ghisolfi lavora per completare la rosa di Daniele De Rossi dopo le prime due giornate disputate (un pareggio col Cagliari, una sconfitta con l'Empoli). Tra gli obiettivi per rinforzare la difesa c'è Kevin Danso, centrale austriaco del Lens con cui è in corso una trattativa. Dopo aver giocato ieri con la maglia del club francese in campionato contro il Brest e aver ricevuto gli applausi dai tifosi, oggi i sostenitori del Lens hanno esposto uno striscione all'esterno del centro sportivo per salutare Danso: "Arrivederci!".

(Foto: @rousseauelodie4)