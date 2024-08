A cinque giorni dalla fine del calciomercato estivo la Roma lavora per completare la rosa a disposizione di Daniele De Rossi e tra gli obiettivi c'è anche Kevin Danso, difensore classe 1998 del Lens. Il calciatore di nazionalità austriaca ha giocato con la maglia del suo club contro il Brest nella sfida valida per la seconda giornata di Ligue 1: il Lens ha vinto 2-0 e Danso è rimasto in campo per tutto il match.