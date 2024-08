Calciomercato Roma: il Lens ha rifiutato l'ultima offerta per Danso. Serve un ulteriore sforzo

Si complica la trattativa per portare Kevin Danso alla Roma. Come scrive Gianluca Di Marzio, infatti, il Lens ha ritenuto non sufficiente l'ultima offerta presentata dal club capitolino per il difensore centrale. Per chiudere servirà un ulteriore sforzo da parte della società giallorossa. La Roma aveva proposto prestito da un milione più obbligo di riscatto fissato a 21,5.

