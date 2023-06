Twitter, Gasparri: "L'indagine della UEFA su Mourinho? Piuttosto si occupi della condotta incommentabile dell'arbitro..."

Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e noto tifoso della Roma, si è scagliato contro la decisione della UEFA di aprire un'indagine nei confronti di José Mourinho per le dure parole rivolte ad Anthony Taylor, arbitro della finale di Europa League contro il Siviglia: "Apprendo che l’UEFA avrebbe aperto un'inchiesta a carico di Mourinho e della Roma. Piuttosto si occupino dell'arbitro che ha avuto una condotta incommentabile in occasione della recente finale Roma-Siviglia".

Apprendo che l’#Uefa avrebbe aperto un'inchiesta a carico di #Mourinho e della #Roma. Piuttosto si occupino dell'arbitro che ha avuto una condotta incommentabile in occasione della recente finale Roma-Siviglia. #2giugno — Maurizio Gasparri (@gasparripdl) June 2, 2023

Inoltre ha risposto anche Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, il quale aveva espresso il suo parere sui comportamenti di tesserati in casi di sconfitta, senza però fare nomi né riferimenti specifici: "Le autorità sportive, e anche quelle politiche preposte allo sport, devono impegnarsi nelle tutela dello sport italiano quando le regole vengono palesemente violate".