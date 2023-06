Abodi: "Ci sono sconfitte che fanno male, ma questo non giustifica atteggiamenti e linguaggi inaccettabili"

Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, su Twitter ha pubblicato un commento inerente alle discussioni di queste ore sui comportamenti di tesserati in casi di sconfitta, senza però fare nomi né riferimenti specifici. Il tweet del politico:

"Diciamo sempre: lo sport educa soprattutto a perdere. Ci sono sconfitte che fanno male, che riteniamo ingiuste, nello sport come nella vita, ma questo non giustifica MAI atteggiamenti e linguaggi inaccettabili, soprattutto, da parte dei protagonisti, peraltro professionisti".