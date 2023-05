VIDEO - Bayer Leverkusen-Roma, Mourinho e la dedica ad Antonio Moroni: "Ha fatto sacrifici incredibili per venire a Leverkusen come tanti altri tifosi. Mi emoziono per loro"

Al termine della battaglia della BayArena la Roma ha strappato un importantissimo 0-0 contro il Bayer Leverkusen, che le ha permesso di accedere alla finale di Europa League in virtù dell'1-0 dell'andata. Poco dopo il fischio finale, José Mourinho si è scatenato ed è corso sotto il settore ospiti, dove si trovavano circa 1800 romanisti. Nell'intervista postpartita ai canali ufficiali del club lo Special One ha svelato che in quello spicchio riservato ai giallorossi era presente anche Antonio Moroni, il ragazzo che lavora al ristorante/bar di Trigoria da più di 20 anni: “Conosco qualcuno che era lì. Conosco una persona che conosci anche te, Antonio il ragazzo che lavora a Trigoria. Antonio per arrivare qui ha fatto una cosa incredibile, è andato in treno fino a Bologna poi ha preso l’aereo per Colonia e domani tornerà da Amsterdam. So che ci sono tanti Antonio che hanno fatto questo sacrificio per stare con la squadra e io penso a loro, è parte del mio lavoro pensare a questa gente. Mi sono emozionato per loro”.