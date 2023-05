La Roma piazza il pullman, resistendo agli attacchi del Bayer Leverkusen e conquistando così un prezioso pareggio per 0-0, che vale l'accesso alla finale di Europa League in virtù dell'1-0 dell'andata. Al termine del match José Mourinho ha liberato tutta la tensione e si è scatenato andando ad esultare sotto il settore ospiti.

AS Roma made it into the Europa League final. This is how José Mourinho celebrates. #B04ROM pic.twitter.com/WVsHd0SxFA

— Patrick Berger (@berger_pj) May 18, 2023