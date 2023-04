Mourinho risponde a Totti: "Sabato potevi darci una mano, ma mi serve più Aldair". Il brasiliano: "A disposizione mister" (FOTO)

DAZN - Nel post-partita di Atalanta-Roma, sfida valida per la 31esima giornata di campionato terminata 3-1 per la squadra di Gasperini, anche Francesco Totti è ospite del canale televisivo ed ha interagito con José Mourinho nella consueta intervista del portoghese dopo il triplice fischio. "Ciao mister, dopo le parole che ha detto in questo momento sono ancora più fiducioso che con lei al timone possiamo arrivare il più lontano possibile sia in campionato sia in Europa League. Sono fiero di quello che ha detto, della squadra e noi tifosi siamo sempre dietro ad incitarvi di più perché lo meritate", le parole dell'ex capitano e 10 della Roma.

"Sei un capitano, dammi del tu... Grazie delle tue parole. Non possiamo fare miracoli, ma il miracolo è l’empatia tra la squadra e tutti voi tifosi. Fuori casa e all'Olimpico, c'è sempre. La gente capisce i principi di questa squadra. Giochiamo meglio o peggio, vinciamo o perdiamo, abbiamo infortuni o no, siamo sempre insieme fino alla fine. Sabato mi avresti potuto dare una mano, ma probabilmente avrei avuto più bisogno di Aldair”.

Non si è fatta attendere la risposta di Aldair: "Come sempre a disposizione mister", il simpatico messaggio del brasiliano sul proprio profilo Instagram.