Totti: "La Roma in Europa viaggia in modo diverso. Rui Patricio eccezionale, nel calcio si sbaglia"

DAZN - Ospite del canale sportivo nel post-partita di Atalanta-Roma, sfida valida per la 31esima giornata di campionato terminata 3-1 per la squadra di Gian Piero Gasperini, Francesco Totti ha commentato la sfida ed ha interagito anche con José Mourinho nella consueta post-partita del portoghese. “In Europa viaggia in un certo modo, in campionato alterna risultati positivi a negativi - le parole dell'ex capitano giallorosso sulla Roma di José Mourinho -. È come se fossero due squadre. Ora si è fatta sotto anche l’Atalanta. Quattro/cinque squadre lotteranno per la Champions. Si complica un po’ il cammino della Roma per la Champions, ma speriamo possa arrivarci”.

La pressione dell’Atalanta è un marchio di fabbrica della squadra di Gasperini.

“Le qualità dell’Atalanta sono queste, hanno grande intensità e pressano alti. Quando poi ripartono in quattro/cinque diventa difficile contenerli”.

Cosa provi di fronte all’immagine di Mourinho che consola Rui Patricio?

“Nel calcio ci sono questi errori, però quando sbaglia il portiere non hai scusanti. Rui Patricio ha salvato tante partite, è un portiere eccezionale e di livello internazionale. Gli vanno fatto i complimenti, nel calcio succedono questi episodi”.

Ti aspettavi le italiane così avanti in Europa?

“No. È stato un anno diverso. Questa è stata la miglior risposta alle critiche al calcio italiano. Speriamo che almeno un’italiana possa vincere un trofeo”.

