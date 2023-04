Atalanta-Roma, MOURINHO: "È dura senza Smalling, Dybala non al top ma utilizzabile. 100 panchine? È stato veloce"

Dopo aver conquistato la semifinale di Europa League, la Roma è attesa dall'Atalanta in campionato: alle 20.45 i giallorossi affrontano al Gewiss Stadium la squadra di Gasperini, settima in classifica. Prima del fischio d'inizio il tecnico giallorosso José Mourinho - oggi alla 100esima presenza sulla panchina della Roma - ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A DAZN

Come cambia l'organizzazione difensiva senza Smalling a livello tattico?

"È dura perché è un giocatore importantissimo. Al di là di essere bravo dal punto di vista tattico, Smalling ha capacità di comunicazione e leadership dietro. Conosciamo i nostri problemi quando non ha giocato. Adesso non lo abbiamo per tante partite, non sappiamo per quante ma non lo abbiamo per le prossime, dobbiamo giocare con chi abbiamo: i tre che iniziano oggi più Kumbulla. Conoscono le dinamiche della squadra, capiscono i meccanismi difensivi e di costruzioni di gioco, ma sono giocatori diversi".

Dybala è utilizzabile?

"Sì, è utilizzabile. Se è in panchina è perché non è al top, ma se è in panchina non è lì per fare casino come fanno tanti altri in altre squadre. È lì per essere un'opzione e avrà i suoi 30 minutini per noi".

Oggi sono 100 panchine con la Roma.

"È stato veloce, non lo sapevo e me lo hanno detto questa mattina. È stato velocissimo, è colpa nostra perché abbiamo giocato tante partite in Europa in due stagioni e perché lo abbiamo fatto con piacere".