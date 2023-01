Raducioiu: "Facevamo flebo con un liquido rosa prima delle partite"

ORANGE SPORT - Dopo le parole di Dino Baggio, arrivano quelle di Florin Raducioiu, ex giocatore di Bari, Verona, Brescia e Milan. Questo il racconto del 52enne alla trasmissione "Sport Report": "Facevo flebo con un liquido rosa. Lo ammetto, ho preso anche delle medicine. Ora chiamerò il medico che ci seguiva a Brescia per capire di più. Per sapere che medicine ho preso a Milano, Brescia, Verona".

Prosegue così Raducioiu: "Non sapevamo che cosa stavamo prendendo. Ci è sempre stato detto che si trattava di vitamine, di glucosio. Per tutto il tempo facevamo flebo con questo liquido rosa, alla vigilia delle partite. Lo ricordo perfettamente. A Milano prendevamo altre cose, pillole. L’ho detto prima e dopo la morte di Gianluca Vialli, c’era anche Gică Popescu. Dobbiamo chiederci perché si verificano queste morti premature".