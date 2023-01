Dino Baggio e la morte di Vialli: “Bisognerebbe investigare sulle sostanze che prendevamo”

Nel corso di un'intervista ai microfoni di Tv7 Dino Baggio ha parlato a proposito della morte di Gianluca Vialli, ex campione e capo delegazione della Nazionale azzurra scomparso il 6 gennaio dopo una lunga malattia. "È andato via troppo presto dalle nostre vite. Bisognerebbe investigare sulle sostanze che abbiamo preso in quel periodo. Il doping c’è sempre stato. Bisogna capire se certi integratori col tempo hanno fatto male. Ho paura anch’io, sta succedendo a troppi calciatori", le parole dell'ex centrocampista.

(gazzetta.it)

