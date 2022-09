VIDEO - Mancini presente al River Football, il campo costruito dall'Adidas sul Tevere

Il difensore della Roma Gianluca Mancini è uno dei testimonial scelti dall'Adidas per annunciare l'apertura del nuovo store in Via del Corso 132. Il calciatore è stato l'ospite d'eccezione all'inaugurazione del River Football, il campo costruito sul Fiume Tevere. Il giallorosso ha dato il via al torneo e, dopo aver parlato al pubblico, ha firmato autografi e scattato numerose foto con i tifosi. Oltre a lui, anche Cristante e Mourinho hanno partecipato a degli eventi per il noto brand.

