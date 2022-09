Adidas Store, Mourinho risponde al Forza Roma dei tifosi: 'Sempre!' (FOTO eVIDEO)

José Mourinho è l’ospite illustre che oggi era atteso da Adidas per l’inaugurazione del nuovo store in Via del Corso 132.

Dopo Cristante, che questa mattina ha presenziato nel nuovo negozio Adidas, oggi alle 19.30 è arrivato mister Mourinho, accompagnato dal suo fido secondo Nuno Santos. Un paio di tifosi giallorossi hanno gridato in Forza Roma al tecnico, che prontamente ha risposto: 'Sempre!'