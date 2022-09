FOTO - Da Mancini a Giacinti per Adidas: su Instagram i giallorossi promuovono l'apertura del nuovo store a Via del Corso

Da Gianluca Mancini e Bryan Cristante, passando per le calciatrici della Roma Giacinti e Linari, fino alla nuotatrice Simona Quadarella: gli sportivi promuovono con dei video su Instagram l'apertura del nuovo store dell'Adidas a Via del Corso utilizzando l'hashtag #RomaIsPossible. Secondo le indiscrezioni circolate in giornata, anche il tecnico giallorosso José Mourinho potrebbe essere presente domani o giovedì agli eventi organizzati dall'azienda per l'inaugurazione del nuovo negozio nel cuore della città.