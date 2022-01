Salernitana, Sabatini: "Volevo che Garcia rimanesse, poi scelsi Spalletti che fece 87 punti con Fazio in difesa. Perché cito il giocatore? Non è un caso"

Walter Sabatini ha parlato per la prima volta in conferenza stampa da direttore sportivo della Salernitana. Oltre ad aver affrontato la domanda su un possibile arrivo di Daniele De Rossi in panchina, ha accennato anche ad un episodio riguardante la sua parentesi alla Roma. Inoltre non ha nascosto la sua stima verso Federico Fazio, al momento ai margini del progetto di José Mourinho. L'argentino avrebbe già rifiutato un'offerta da parte dei campani. Queste le sue parole.

Lei ha detto che la gara di Bologna è stata molto positiva, in panchina c'era Castori. Si potrebbero fare valutazioni sul suo ritorno?

"Fabrizio lo conosco da quando era alla Maceratese, non ho preclusioni. Ma rivedrò quel match in compagnia di Colantuono, voglio sentire le sue opinioni. Io proteggo i miei allenatori, ci vado anche al rogo se necessario. Ricorderete la battaglia fatta a Roma per non cambiare Garcia, avevo un sentimento di riconoscenza grazie al record di vittorie consecutive maturato la stagione precedente. Poi le cose non andarono bene: esitai molto, ma poi ho chiamato Spalletti che, a mio avviso, ha inciso tanto come testimoniato dagli 87 punti".

Su Fazio.

"Sapete chi era il difensore di quella Roma di Spalletti che fece 87 punti? Federico Fazio. Perché lo cito? Non è un riferimento casuale”.