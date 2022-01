Muro di Federico Fazio, che dice 'no' alla Salernitana. Nelle ultime ore il difensore argentino - che ha messo in piedi un procedimento legale contro la Roma per essere finito nel gruppo degli esuberi -, era stato accostato al club campano ma, come riporta la versione online del quotidiano sportivo, l'ipotesi sarebbe stata bocciata dal calciatore, che vuole rimanere nella Capitale fino alla naturale scadenza del suo contratto.

(corrieredellosport.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE