Fuori dai programmi di José Mourinho e fuori rosa, Federico Fazio potrebbe restare in Serie A e ricominciare dalla Salernitana: secondo le informazioni del sito sportivo, la Salernitana del neo ds ed ex giallorosso Walter Sabatini sarebbe vicina a chiudere per il difensore argentino. Fazio sarebbe pronto ad accettare la destinazione.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE