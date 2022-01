Salernitana, Sabatini: "De Rossi è come un figlio per me, ma al momento non è abilitato ad allenare"

Walter Sabatini ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione come nuovo direttore sportivo della Salernitana. Nelle ultime ore si vociferava di un possibile arrivo di Daniele De Rossi in panchina, ma il ds ha smentito qualunque trattativa. Queste le sue parole: "Per me è come un figlio ma non potrà arrivare anche per una questione tecnica. Non è abilitato a farlo. Ma ora c'è un allenatore che sta allenando, martedì sarà nello spogliatoio insieme a me e merita rispetto".