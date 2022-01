La Roma commenta l'addio di Joao Sacramento: "La sua esperienza si è conclusa in modo fisiologico"

ROMAPRESS.NET - Dopo la pausa invernale, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare la sfida contro il Milan. Al fianco di Mourinho era però assente il suo vice, Joao Sacramento ed inizialmente il motivo era sconosciuto. Poco dopo su Instagram il portoghese ha annunciato improvvisamente il suo addio alla Roma. Il club ha precisato però che dietro questa decisione non c'è alcun problema: una persona all'interno della società ha affermato che “il suo viaggio si è concluso in maniera naturale, fisiologica”.

