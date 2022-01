Instagram, il vice allenatore Sacramento saluta la Roma: «Grazie Mourinho, un sogno lavorare al tuo fianco»

Joao Sacramento lascia la Roma. Il vice di Mourinho lascia lo staff tecnico dello Special One. La notizia era circolata in giornata e lo stesso Sacramento, già 'secondo' del tecnico giallorosso nella sua precedente esperienza al Tottenham, ha annunciato di aver lasciato l'incarico. «Termino un ciclo di 2 anni al fianco di mister Mourinho, cosa che mi riempie d'orgoglio - i saluti di Sacramento su Instagram -. Lavorare con lui è stato un sogno diventato realtà. ti sarò eternamente grato mister, ti auguro il meglio!». Già individuato il suo successore: il nuovo allenatore in seconda sarà Salvatore Foti, ex calciatore della Samp ed ex collaboratore di Marco Giampaolo.