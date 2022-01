SALVATORE FOTI: chi è il nuovo vice allenatore di Mourinho?

LAROMA24.IT - Palermitano, classe 1988, ex giocatore di calcio, precisamente attaccante: Salvatore Foti è il nuovo vice allenatore di José Mourinho, dopo il saluto anticipato e per certi versi inaspettato di Joao Sacramento. Il nuovo braccio destro dello Special One ha iniziato la carriera da calciatore nella Sampdoria, con l’esordio arrivato nella stagione 2006-2007, al termine della quale totalizzò 15 presenze e 1 gol. La sua carriera (161 presenze, la maggior parte delle quali in Serie C, e 44 gol) da calciatore è purtroppo durata poco: infatti, l’ex attaccante si è ritirato a 27 anni, a causa di un errore medico che nel 2015 ha decretato l’allontanamento dal calcio giocato in largo anticipo rispetto a quello che magari sarebbe stato naturalmente.

La carriera da collaboratore tecnico comincia nel 2016, sotto l’ala di Marco Giampaolo, quando questi era alla guida della Sampdoria. L’esperienza con la Doria comincia nel 2016 e termina nel 2019, dopo 123 partite da assistente, poi il passaggio al Milan, ancora una volta con Giampaolo, dal giugno del 2019 all’ottobre dello stesso anno. Nell’estate del 2020 inizia a lavorare al Torino, di nuovo per seguire il suo “maestro”, Giampaolo: l’esperienza dura dall’agosto del 2020 al gennaio del 2021.

Dopo il ritiro, nel gennaio del 2016 si raccontò ai microfoni di TMW e disse: “Ci sarà ancora il pallone nella mia vita, assolutamente sì. Nel dicembre scorso ho conseguito il patentino UEFA B per iniziare ad allenare. Spero di poterlo fare magari in qualche settore giovanile, seguendo anche le orme di mio padre che ha fatto lo stesso percorso". Quasi sei anni esatti dopo, Foti inizierà la sua avventura come vice di José Mourinho.