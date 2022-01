Trigoria: primo allenamento del 2022 in vista del Milan (FOTO)

Passati i festeggiamenti per il capodanno, la Roma torna al lavoro in vista della ripresa del campionato. La squadra giallorossa, che dopo la settimana di sosta per le festività natalizie aveva iniziato a lavorare da ieri al prossimo impegno di campionato con il Milan, è tornata in campo oggi pomeriggio a Trigoria per proseguire la preparazione al match con i rossoneri del prossimo 6 gennaio.