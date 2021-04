Borsa, duro colpo al titolo del Manchester United: -6.2% dopo le dimissioni di Woodward e il terremoto SuperLega

Il mondo del calcio è in una fase cruciale: le sorti della SuperLega influiranno in modo determinante sul mondo del pallone così come lo conosciamo oggi, e intanto alcune ripercussioni si intravedono anche in casa di diversi club. Doppio colpo durissimo, ad esempio, per le azioni del Manchester United, che dopo le notizie sulle dimissioni del vicepresidente Ed Woodward e quelle su una possibile implosione del progetto SuperLega, crollando di 6.2 punti percentuali.