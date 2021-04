SuperLega: in serata riunione tra i 12 club partecipanti per valutare l'abbandono della competizione (VIDEO)

AGGIORNAMENTO 20.30 - Già in pericolo la SuperLega: secondo quanto riferisce il canale d'informazione i rappresentanti dei club fondatori della nuova competizione si incontreranno in serata per decidere sull'eventuale abbandono del progetto.

BREAKING: All 12 clubs are meeting tonight to discuss disbanding the Super League. - talkSPORT sources understand. ? Listen → https://t.co/VJgUHnHODz pic.twitter.com/72d2cqaAea — talkSPORT (@talkSPORT) April 20, 2021

Anche il Barcellona sembra potersi chiamare fuori: come riporta la testata catalana l'entrata nella SuperLega sarebbe subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci.

(ccma.cat)

VAI ALLA NOTIZIA ORIGINALE

Come annunciato dalla BBC il Manchester City avrebbe deciso di lasciare ufficialmente la SuperLega. Il club allenato di Guardiola sarebbe il primo dei fondatori ad abbandonare la competizione. Seguendo l'esempio del club di Manchester, continua l'emittente, anche il Chelsea si prepara ad abbandonare la competizione.

Manchester City have withdrawn from the European Super League. Chelsea are also preparing documentation to request withdrawing from the European Super League. More to follow ⤵#bbcfootball — BBC Sport (@BBCSport) April 20, 2021

Anche l'Atletico Madrid si prepara ad abbandonare la SuperLega. Stando a quanto viene infatti riportato dalla Spagna, il club di Madrid sarebbe pronto a fare retromarcia e abbandonare i dodici fondatori.





Il giornalista della BBC Dan Roan rende noto attraverso il proprio profilo Twitter che il Chelsea, secondo alcune notizie raccolte, starebbe preparando i documenti per richiedere l'uscita dalla SuperLega. L'eventuale ripensamento da parte di uno dei dodici club fondatori potrebbe rischiare di far cedere l'intera struttura della nuova competizione ideata da Florentino Perez.

BREAKING

I understand Chelsea are now preparing documentation to request withdrawing from the ESL — Dan Roan (@danroan) April 20, 2021

Intanto fuori dallo stadio del Chelsea, Stamford Bridge, non sembra placarsi la rabbia dei tifosi blues, che non accettano di prendere parte a una competizione di questo tipo.