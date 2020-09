Roma-Totti: la priorità di Friedkin ora è ricucire il rapporto con l'ex 10

Con l'insediamento della nuova proprietà di Dan e Ryan Friedkin, pronti a rinnovare la struttura operativa del club, si sussurra anche di un ritorno di Francesco Totti in giallorosso. Nuovi aggiornamenti sono forniti dal giornalista di RomaPress John Solano: al momento la priorità non sarebbe l'immediato rientro dell'ex capitano giallorosso nella dirigenza - che resta "un'opzione per il futuro" -, ma "riparare" il rapporto.

