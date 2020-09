Il ritorno di Francesco Totti nella Roma si avvicina. Le parole di ieri dell'ex capitano vengono confermate nell'edizione odierna del quotidiano sportivo che parla di un ruolo come vicepresidente, al posto dell'uscente Baldissoni, o in alternativa direttore dell’area tecnica. I contatti con Fienga sono frequenti nonostante il famoso caffè con i Friedkin non ci sia ancora stato.

(Corriere dello Sport)

