LIVE - Coronavirus, Serie A: oggi il calendario. Gravina: "Alcuni presidenti hanno anteposto i loro interessi a quelli del sistema". Giulini: "Quarantena collettiva ci preoccupa". Scaroni: "Ripresa? Penso solo al piano A"

Prima la Coppa Italia, poi dal 20 giugno il campionato: il calcio italiano riparte. Ed oggi, salvo sorprese, è atteso il calendario delle prossime giornate della Serie A fino al 35° turno. Di seguito tutti gli aggiornamenti della giornata dal mondo del calcio:

LIVE

11.20 - «Qui va tutto bene, io lavoro normalmente anche se fa caldo, si fa fatica», così il difensore del Torino Koffi Djidji in un'intervista al portale francese. «La prima settimana -racconta il difensore granata - abbiamo fatto tutto individualmente, anche per quanto riguarda gli spostamenti, ognuno arrivava al campo di allenamento con la propria auto. Poi siamo passati a gruppi di 4 su due terreni differenti, piano piano abbiamo aumentato ancora il lavoro».

(La Tribune Nantaise)

11.00 - «Siamo un pochino preoccupati dal fatto che con un positivo tutta la squadra va in quarantena: questo può mettere a serio rischio il termine del campionato, non ne capisco il senso, siamo credo l'unico Paese in Europa che ha adottato questa misura». Sono i dubbi espressi dal presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ai microfoni di "Radio Anch'io Sport". «Nessuno metterebbe in pericolo un positivo se se ne andasse a casa e desse alla sua squadra la possibilità di proseguire il campionato invece di doverlo interrompere creando un danno atroce a tutto il calcio italiano - prosegue -. Già oggi le società escono da questo periodo in una situazione molto complicata da affrontare ma se poi non finissero sarebbe complicatissimo pensare a una ripartenza».

«Già oggi le spiagge in Sardegna sono piene, abbiamo tanti spazi chiusi dove sarà fortunatamente possibile accedere, invece la Sardegna Arena che è per 3/4 è scoperta non possiamo pensare che a luglio sia aperta magari del 30-40 o 50%, credo che questo sia assurdo», continua. «Non sappiamo come e quando sarà possibile il ritorno dei tifosi allo stadio, lo vedo molto lontano e questo mi preoccupa. È difficile prevedere quali saranno le normative ed è un peccato, fin da oggi dovremmo pensare, dal governo in giù, a come programmare una riapertura degli impianti. Pensare a riapertura a fine luglio sembra una chimera e questo è allucinante. Oggi vorremmo vedere i tifosi andare allo stadio e non solo in spiaggia o a teatro». E sul progetto stadio conclude. «Ci auguriamo nel giro di 3-4 anni massimo di poter giocare nella prossima struttura».

(Radio Uno)

10.55 - «Per adesso sono focalizzato sul Piano A e mi auguro non ci sia bisogno né del Piano B e neppure di quello C. Questo dibattito a me interessa poco, sono focalizzato sul Piano A. L'Europa? Spero di arrivare in Europa attraverso la Coppa Italia ma, se non dovessimo riuscirci, lotteremo in campionato». Così Paolo Scaroni, presidente del Milan, intervenuto a "Radio Anch'io lo sport". «Rangnick in rossonero? Non so se arriverà, noi abbiamo fiducia in Pioli, che sta facendo bene ed è un professionista serio. Le scelte di management le fa Gazidis, io non so nemmeno quando parla con altri possibili candidati. Queste scelte le lascio a lui. In questo momento abbiamo fiducia in Pioli e Maldini», aggiunto il n.1 del club rossonero.

(Radio Uno)

10.25 - Al quotidiano il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha rilasciato una lunga intervista: «La ripartenza eviterà al sistema un danno altrimenti difficile da riparare. Perché, oltre ai mancati guadagni nel breve periodo, dobbiamo iniziare a ragionare sul medio-lungo periodo, ad esempio stadi a porte chiuse, svalutazione delle rose e il rischio di una ridefinizione al ribasso del valore del diritti tv. Prima si riparte, prima si inizia a lavorare per invertire la tendenza in futuro».

Nel caso di un nuovo stop, il piano B prevede il ricorso a spareggi e il piano C la cristallizzazione delle classifiche?

«E' un percorso chiaro, indicato in una delibera dello scorso Consiglio federale. Nelle prossima riunione definiremo il format di eventuali playoff e playout, nonché il criterio da utilizzare per rendere effettivamente meritorie le graduatorie cristallizzate. Penso ad esempio al numero delle partite giocate da tutte le squadre, piuttosto che quante partite siano state giocate in casa o in trasferta».

Le polemiche sollevate da chi voleva fermarsi non sono mancate. Interessi di parte o effettive richiesta di sicurezza?

«La tutela della salute è stata la bussola che ha indicato la rotta anche di chi sosteneva la ripartenza, nessuno ha mai chiesto di giocare in piena emergenza. Per questo, non ho mai condiviso la retorica di alcuni presidenti della non ripartenza che hanno, invece, anteposto i loro interessi di parte a quelli dell'intero sistema».

(L'Unione Sarda)