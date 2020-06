Serie A, slitta l'ufficializzazione del calendario: si attende l'ok sull'anticipazione delle semifinali di Coppa Italia

Non è ancora il momento per l'ufficializzazione del calendario per la conclusione della Serie A, almeno secondo quanto riportato dal sito dell'emittente televisiva. Il calendario sarebbe in realtà pronto, ma per renderlo noto si attenderà l'ok da parte del Governo sull'anticipazione di un giorno delle date fissate per le semifinali di Coppa Italia.

A quanto pare la scelta sarebbe dovuta ad una forma di rispetto: il sistema calcio non vuole infatti anticipare i tempi ed attenderà il via libera delle istituzioni politiche per comunicare le proprie risoluzioni.

(Sport Mediaset)

