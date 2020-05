Dopo Pau Lopez (ko per una microfrattura del polso sinistro), guai fisici anche per Diego Perotti. Come riporta il quotidiano sportivo, l'argentino ha accusato un affaticamento muscolare e sarà valutato giorno per giorno dallo staff medico. I giallorossi sono tornati ad allenarsi individualmente a Trigoria, in attesa di capire se, quando e come ripartirà il campionato, il 7 maggio scorso.

(Gasport)