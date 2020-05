E tocca di nuovo a Mirante, l'uomo dei finali di stagione

Con Pau Lopez ko per una microfrattura del polso sinistro, Antonio Mirante tornerà protagonista. La Roma, comunque, conta di far tornare ad allenare il portiere spagnolo in tre settimane, ma bisognerà vedere come recupererà dall'infortunio. Come l'anno scorso spazio a Mirante: 13 presenze sotto la guida di Claudio Ranieri nel finale di stagione. Con Fonseca, finora, 3 apparizioni: nello 0-0 contro l'Inter e in Europa League in entrambe le gare contro il Wolfsberger.

Da segnalare un affaticamento muscolare per Diego Perotti, che verrà valutato di giorno in giorno.

(Gasport)